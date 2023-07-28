Совфед одобрил закон о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат

Законопроект предполагает увеличение штрафа за неявку в военкомат в случае получения повестки - это повлечет наложение штрафа в размере от 10 до 30 тысяч рублей (сейчас эта сумма составляет от 500 до 3 тысяч рублей).

© Фото: Кошелев Илья, news.ru, Global Look Press

Совет Федерации проголосовал за закон об ужесточении административной ответственности за неявку в военкоматы, а также за неоказание содействия комиссариатам и непредставление списков подлежащих мобилизации граждан.

Законопроект предполагает увеличение штрафа за неявку в военкомат в случае получения повестки - это повлечет наложение штрафа в размере от 10 до 30 тысяч рублей (сейчас эта сумма составляет от 500 до 3 тысяч рублей).

Штраф за непредставление в установленный срок списков граждан, подлежащих первоначальной постановке не воинский учет составит от 40 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 350 до 400 тысяч рублей для юридических лиц (пока что этот штраф составляет от 1 до 3 тысяч рублей).