«Начали просто нас добивать»: раненные ВСУ журналисты рассказали об обстреле

По словам сотрудников СМИ, украинские боевики следили за ними и целенаправленно нанесли несколько ударов.

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Украинские боевики 22 июля хорошо знали, что обстреливают именно российских журналистов, а не военных. Об этом корреспонденту «Звезды» рассказали раненые журналисты МИЦ «Известия» и РИА Новости. По их словам, они продолжали наносить удары, даже когда представители СМИ начали отходить.

«Били целенаправленно по нам, ждали, когда мы подойдем, были бдительны, знали», - рассказал Роман Польшаков, корреспондент МИЦ «Известия».

Прямо в центр первого удара попал представитель пресс-службы Минобороны Дмитрий Кузьмин, он погиб на месте. Группа отъехала примерно на 150 метров, после чего прилетел еще один боеприпас.

«И тут второй прилет, через секунд 5 - третий. Грубо говоря, те люди, которые наверху все это видели, за нами наблюдали. Они увидели наше движение, видели то, что мы оказываем помощь, и начали просто нас добивать», - рассказал оператор МИЦ «Известия» Дмитрий Шиков.

По словам журналистов, националисты обстреливали их кассетными боеприпасами - после взрыва поражающие элементы начали разлетаться во все стороны.

Корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский рассказал, что стоял лицом к водителю, когда был прилет. Потом он оглянулся и увидел, как позади на расстоянии примерно в сотню метров начали стелиться поражающие элементы.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело после гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева. Журналист погиб 22 июля в результате разрыва кассетного боеприпаса, выпущенного украинскими националистами.