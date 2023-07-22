Минобороны сообщило, что военкор Ростислав Журавлев погиб при разрыве кассетного суббоеприпаса

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Журналист РИА Новости Ростислав Журавлев погиб в результате разрыва кассетного суббоеприпаса после удара, нанесенного украинским боевиками. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Удар по группе журналистов, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами, был нанесен около в 12:00. Четыре журналиста получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших оперативно доставили в полевые медицинские учреждения Минобороны России, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Состояние их здоровья оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет.

Как сообщили в РИА Новости, группа журналистов попала под обстрел в районе населенного пункта Пятихатки. Погиб военный корреспондент Ростислав Журавлев, ранения получили фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов