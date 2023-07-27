В Госдепе признали, что краха российской экономики не будет

РФ в состоянии поддерживать себя в течение достаточно долгого времени, заявил координатор по санкционной политике госдепартамента США Джеймс О'Брайен.

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В США не видят предпосылок для коллапса российской экономики на фоне специальной военной операции. Такое заявление сделал координатор по санкционной политике госдепартамента США Джеймс О'Брайен, сообщает РИА Новости.

На слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США О'Брайен заявил, что в начале спецоперации российская экономика входила в десятку крупнейших в мире. РФ в состоянии поддерживать себя в течение достаточно долгого времени, добавил он.

В то же время представитель Госдепа считает, что из-за западных санкций российская экономика сократится на 20% к 2030 году.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в апреле зарплаты россиян в среднем выросли более чем на 10%. По словам главы государства, есть все основания полагать, что по итогам года ВВП страны вырастет более чем на 2%.