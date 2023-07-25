Путин констатировал рост зарплат двузначными темпами впервые с 2018 года

В апреле этого года они выросли более чем на 10 процентов, обратил внимание глава государства.

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Реальная заработная плата впервые с 2018 года растет двузначными темпами, констатировал президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Реальные заработные платы впервые с 2018 года выросли двузначными темпами - в апреле более чем на 10 процентов», - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что эти показатели для страны являются средним значением – все зависит от конкретного случая, региона и сектора.

«В разных случаях по разным секторам в разных регионах это по-разному смотрится, но тем не менее такой рост есть, причем в реальном выражении», - отметил российский лидер.

Ранее он заявлял, что главными целями российской экономики является увеличение доходов россиян и улучшение уровня их жизни.