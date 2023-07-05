Путин заявил, что экономические показатели России лучше ожидаемых

Глава РФ надеется, что все задачи будут решены в течение года.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Президент России Владимир Путин заявил, что экономические показатели страны лучше, чем ожидалось. Он добавил, что данный факт вселяет надежду на решение всех задач. Президент провел встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозов. Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, так, как мы их ставили, как минимум, будут решены в течение года», - сказал президент.

Накануне глава РФ заявил об отсутствии сомнений в победе России. Во время встречи с выпускниками РАНХиГС Владимир Путин поделился своим мнением об исходе спецоперации. Он поблагодарил «всех, кто живет в Херсонской области» и отметил проявляемые жителями терпение, мужество, созидательный потенциал.