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Путин заявил, что экономические показатели России лучше ожидаемых

Марина Крижановская
00:47 05.07.2023
Глава РФ надеется, что все задачи будут решены в течение года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин заявил, что экономические показатели страны лучше, чем ожидалось. Он добавил, что данный факт вселяет надежду на решение всех задач. Президент провел встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозов. Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, так, как мы их ставили, как минимум, будут решены в течение года», - сказал президент.

Накануне глава РФ заявил об отсутствии сомнений в победе России. Во время встречи с выпускниками РАНХиГС Владимир Путин поделился своим мнением об исходе спецоперации. Он поблагодарил «всех, кто живет в Херсонской области» и отметил проявляемые жителями терпение, мужество, созидательный потенциал.

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