Путин заявил, что экономические показатели России лучше ожидаемых
Президент России Владимир Путин заявил, что экономические показатели страны лучше, чем ожидалось. Он добавил, что данный факт вселяет надежду на решение всех задач. Президент провел встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозов. Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, так, как мы их ставили, как минимум, будут решены в течение года», - сказал президент.
Накануне глава РФ заявил об отсутствии сомнений в победе России. Во время встречи с выпускниками РАНХиГС Владимир Путин поделился своим мнением об исходе спецоперации. Он поблагодарил «всех, кто живет в Херсонской области» и отметил проявляемые жителями терпение, мужество, созидательный потенциал.