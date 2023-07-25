Путин выразил надежду на рост ВВП по итогам года на 2%
По словам Владимира Путина, со второго квартала прошлого года ВВП России начал прибавлять примерно 0,5% - 0,7%.
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Президент России Владимир Путин анонсировал вероятный рост ВВП на 2% по итогам года. Сейчас этот показатель ежеквартально растет на 0,5% - 0,7%, отметил глава государства на совещании по экономическим вопросам.
«Уже со второго квартала прошлого года ВВП России начал прибавлять примерно 0,5% - 0,7% ежеквартально… Рассчитываем, что по итогам года ВВП прибавит более 2%», - сказал Путин.
Как уточнил президент, за весь период минувшего года российский ВВП сократился на 2,1%, но уже за январь - май 2023 года вырос на 0,6%. От месяца к месяцу темпы роста ускорялись и достигли по итогам мая 5,4%, уточнил Путин.
Ранее в Центробанке РФ сообщили, что уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России обновил исторический минимум, сократившись до 15%.