Илью Сачкова приговорили к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене

Основатель крупной IT-компании Group-IB также должен будет выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

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Мосгорсуд сегодня по делу о государственной измене приговорил к 14 годам лишения свободы основателя крупной IT-компании Group-IB Илью Сачкова. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Напомним, Илью Сачкова арестовали в сентябре 2021 года, тогда же прошли и обыски в офисе Group-IB. За какие действия основателя компании обвинили в госизмене, не уточняется.

Заседание суда проходило в закрытом от публики режиме в связи с секретностью сведений, которые содержатся в уголовном деле. Ранее Сачков свою вину отрицал. Мужчина утверждал, что его дело не связано с деятельностью компании.

В сентябре прошлого года Мосгорсуд признал Ивана Сафронова виновным в государственной измене. Помимо 22-летнего срока заключения, его обязали выплатить штраф в 500 тысяч рублей и назначили два года ограничения свободы после отбытия наказания.

Правоохранители задержали бывшего советника гендиректора Роскосмоса 7 июля 2020 года. Ивану Сафронову вменялась работа на иностранные спецслужбы и передача им секретных данных.