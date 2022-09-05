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Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене

Анна Назайкина
16:11 05.09.2022
Дополнительно ему назначено два года ограничения свободы после освобождения и штраф в 500 тысяч рублей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: moscowcourts, Telegram
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Суд признал журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова виновным по делу о государственной измене, его приговорили к 22 годам колонии строгого режима.

«...Назначить Сафронову наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием в колонии строгого режима», - утверждается решением судебной коллегии.

Кроме того, 32-летнему Сафронову назначили два года ограничения свободы после того, как он будет освобожден, а также штраф в полмиллиона рублей.

До перехода в госкорпорацию Сафронов писал для «Ведомостей» и «Коммерсанта» материалы на военную и космическую темы. Его задержали 7 июля 2020 года. Ему вменялась передача секретных данных и работа на иностранные спецслужбы.

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