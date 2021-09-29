В Кремле отреагировали на задержание главы Group-IB Сачкова

В Кремле прокомментировали арест основателя и гендиректора Group-IB Ильи Сачкова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, доложено ли об этом главе государства.

Представитель Кремля не дал точного ответа, но отметил, что профильные службы предоставляют президенту ежедневные доклады.

«Федеральная служба безопасности ежедневно докладывает главе государства по своим профильным вопросам», - отметил Песков.

Он также указал, что в Кремле в курсе ситуации, но без подробностей. Информация, по словам Пескова, поступила из СМИ.