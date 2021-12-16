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Основатель Group-IB Сачков прокомментировал дело о госизмене

Иван Линдеманн
17:03 16.12.2021
Он не исключил, что предъявленное ему обвинение может быть следствием его борьбы с международной киберпреступностью.
Основатель Group-IB Сачков прокомментировал дело о госизмене
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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Обвиняемый в государственной измене основатель компании Group-IB Илья Сачков заявил, что его дело никак не связано с деятельностью компании. Об этом он написал в своем письме из СИЗО.

«Это вселяет определенную надежду на то, что в ходе следствия будет установлена моя невиновность в рамках инкриминируемого мне преступления», - говорится в письме, которое ТАСС предоставила защита Сачкова.

Основатель Group-IB не исключил, что предъявленное ему обвинение может быть следствием его борьбы с международной киберпреступностью. Сачков подчеркнул, что часто был «категоричен и жесток» в вопросах борьбы с преступностью, лженаукой, но все это не делает его изменником Родины.

«С точностью знаю лишь одно: благодаря тому, что почти 20 лет назад глобальная кибербезопасность и борьба с преступностью стали смыслом моей жизни, сегодня я и команда Group-IB можем заслуженно гордиться вкладом, внесенным в развитие кибербезопасности», - отметил он.

Главу компании по кибербезопасности арестовали 29 сентября. Мосгорсуд 16 декабря отказался выпустить его из следственного изолятора. Сам Сачков свою вину отрицает.

Ранее специалист рассказал, что основатель Group-IB мог быть арестован из-за того, что его компания сотрудничала с иностранными разведывательными управлениями. Сачкову грозит до 20 лет лишения свободы.

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