Стены огня: как российские Бе-200 тушат лесные пожары в Турции

Из-за аномальной жары огнем охвачены огромные площади в Турции, Греции и в Италии, власти не справляются со стихией.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Для тушения лесных пожаров в Турции Россия отправила самолеты Бе-200. Местные спасатели самостоятельно не справляются с ситуацией. Огонь добрался до Кемера и все ближе подходит к побережью, где в это время отдыхают тысячи туристов, в том числе и наши соотечественники. Постояльцы гостиниц говорят о том, что дым виден в нескольких километрах от курортной зоны. В Греции ситуация еще хуже. Причиной сильнейших за последние годы пожаров на Родосе считают экстремальную жару в 40 с лишним градусов.

Самолет-амфибия за сутки сбросил почти 120 тонн воды. Отдыхающие в Кемере делятся кадрами, как прямо у причала и пляжных тентов российская «летающая лодка» набирает воду и взмывает в небо, а вертолеты местных спасателей с водой пролетают прямо над головами. Со вчерашнего вечера в Турции борются с тремя очагами - в Кемере, провинциях Манису и Кахраманмараше. Пожар возник из-за ветра и жары - даже ночью температура не опускалась ниже +33 градусов. Однако речи об эвакуации пока нет, туристы смотрят на подбирающийся к отелям огонь.

«Отдых никак не затронут этим пожарами. Единственное, некое волнение возникает, что же будет дальше? Как эти пожары будут распространяться?», - призналась Наталья Никифорова.

Площадь пожара продолжает расти, в провинции Хатай огонь подбирается к жилым домам. Тем временем в Адане кроме горящих лесов произошло землетрясение магнитудой 5,5. Из-за толчков в горах поднялась сильная пыль, она дошла до близлежащих домов, информации о пострадавших пока не поступало.

С другой стороны Эгейского моря ситуация тоже критическая. Из-за природных пожаров объявлен режим ЧС, ведется эвакуация. По оценке местных властей - крупнейшая в истории. Полыхают Родос, Эвия и Корфу. А на Эвбее в горах во время тушения рухнул пожарный самолет. Власти Греции делают все возможное, чтобы быстрее локализовать очаги. На помощь прибыли спасатели из Словакии и Румынии.

«Впереди еще три трудных дня. Мы предполагаем, что количество пожаров должно уменьшиться. Но мы должны быть начеку следующие несколько дней или даже недель», – заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

И пока спасатели тушат - на улицы Афин вышли местные жители с плакатами. Люди боятся за свои жизни и требуют от пожарных ускориться, а от властей - усилить меры по предотвращению лесных пожаров.

«Мы здесь, потому что хотим, чтобы государство инвестировало средства в защиту и предотвращение пожаров в наших лесах и парках, мы считаем, что это главное в нашей жизни», - сказала протестующая Филио Магентопулос.

На кадрах со спутника видно, что мощные очаги пламени бушуют прямо посередине острова Форос. Ветер сносит дым на юг. Но те, кто живет на Форосе, до последнего не хотят уезжать.

«Были открыты, конечно же, школы, для размещения туристов, но это, чуть ли не единственное. Все, что они делают, вероятно, они что-то делают, это капля в море по сравнению с тем, что делают местные жители. Ощущение, что нас бросили», - возмущается местная жительница Виктория Спиру.

Лесные пожары и на юге Италии, на острове Сицилия. Временно пришлось закрыть международный аэропорт Палермо. Сейчас авиасообщение восстановлено. При этом пожары мешают работе многих экстренных служб. Накануне 88-летняя женщина скончалась из-за того, что к ней вовремя не приехала скорая.