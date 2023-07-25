На греческом острове Эвбея в момент тушения огня рухнул пожарный самолет
По данным СМИ, на борту находилось два пилота.
© Видео: EPT © Фото: IMAGO, R4924_italyphotopress, Global Look Press
Самолет типа Canadair рухнул, когда тушил пожар на греческом острове Эвбея. Момент падения был показан в эфире телеканала EPT.
«Сейчас над местом падения летает вертолет, чтобы увидеть, что произошло», - передает издание.
По информации газеты Ethnos, на борту воздушного судна в момент ЧП находились два пилота, на место авиационного происшествия следует полицейские.
Как уточняется, борт сбросил воду над местом пожара, а потом упал в труднодоступном месте, поэтому добраться до него экстренным службам сложно.