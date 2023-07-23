Экс-министр обороны Греции Камменос: пожар на Родосе не потушить без российских Бе-200

Самолеты Бе-200 не раз использовались для тушения пожаров в Греции, в связи с этим бывший министр национальной обороны Греции Панос Камменос предложил попросить помощи у РФ.

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Для тушения пожаров в Греции нужно попросить у России самолеты Бе-200, с таким предложением выступил экс-министр национальной обороны страны Панос Камменос. Его комментарий связан с сильным пожаром на острове Родос.

«Без "Бериев" ничего не тушится. Давайте склоним голову и попросим сейчас помощи. Нам дадут…», - написал он в своем Twitter.

Самолеты Бе-200 уже не раз использовались для тушения лесных пожаров в Греции. Как пишет ТАСС, огонь на Родосе не могут ликвидировать уже шестой день, он продолжает распространяться на юго-востоке острова.

Ранее корреспондент «Звезды» рассказала об аномальной жаре в Европе. В Испании, Греции и Хорватии этим летом бушуют лесные пожары, а профсоюзы Германии требуют ввести в стране сиесту.