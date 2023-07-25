В турецком Кемере лесные пожары вплотную подошли к отелям

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Накануне сильные лесные пожары в Турции подобрались к туристическому городу Кемер. Власти уже объявили массовую эвакуацию. В первую очередь спасатели начали вывозить в безопасные районы пациентов государственной больницы и жителей ближайших населенных пунктов. Но туристов, среди которых много россиян, пока не эвакуируют.

Сейчас подножия гор заполняет едкий дым, а зарево от пожаров видно на расстоянии нескольких километров от курортной зоны. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра. Пожарные пытаются бороться с возгоранием.

В данный момент в Турции огонь полыхает в трех районах провинции Анталья и в двух деревнях провинций Маниса и Кахраманмараш. Об этом сообщили в Генеральном департаменте лесного хозяйства страны.

По словам турецкого президента, в тушении пожаров задействованы 24 самолета, около 100 вертолетов и десять БПЛА. К ликвидации огня привлечены 25 тысяч человек.

Ранее Россия направила в страну два самолета-амфибии Бе-200ЧС. С начала работ ими было сброшено более 105 тонн воды.