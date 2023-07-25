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Срок восстановления Крымского моста продлили до 31 декабря 2023

Елизавета Кондрикова
18:15 25.07.2023
Мишустин сообщил о продлении сроков ремонта Крымского моста до конца этого года.
Срок восстановления Крымского моста продлили до 31 декабря 2023
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Правительство РФ опубликовало распоряжение о продлении сроков ремонтных работ на Крымском мосту до 31 декабря 2023 года. Документ был подписан председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«В пункте 2 распоряжения правительства РФ от 13 октября 2022 г. №2999-р слова "1 июля 2023 г." заменить словами "31 декабря 2023 г. "», - написано в распоряжении.

В настоящее время движение транспорта на всем протяжении Крымского моста проходит в обычном режиме, за исключением участка, пострадавшего в результате теракта. Периодически происходит временная приостановка движения автотранспорта по мосту.

В ночь на 17 июля произошло ЧП на Крымском мосту, в котором погибла супружеская пара, их 14-летняя дочь была госпитализирована. Мост был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками, в результате был поврежден пролет моста.

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