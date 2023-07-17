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Движение по Крымскому мосту остановили из-за ЧП

Ирина Елагина
04:30 17.07.2023
О нарушении транспортного сообщения через Крымский мост сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Движение по Крымскому мосту остановили из-за ЧП
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Движение по Крымскому мосту пришлось остановить ночью 17 июля из-за ЧП. Об этом сообщил в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов.

«Произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края», - уточнил Аксенов.

Аксенов отметил, что он поставил в известность о ЧП министра транспорта РФ Виталия Савельева.

«Принимаются меры для восстановления ситуации», - заявил Аксенов и попросил население не паниковать и соблюдать спокойствие .

Что именно случилось на мосту, который соединяет Краснодарский край и Крымский полуостров, не уточняется. 

Ранее сообщалось о многокилометровых пробках из сотен машин на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани в связи с введением особых мер безопасности по досмотру транспортных средств.

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