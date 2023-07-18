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Проезд по Крымскому мосту открыли по двум полосам, кроме реверса на поврежденном участке

Ирина Елагина
03:59 18.07.2023
Движение транспорта в реверсивном режиме пришлось ввести только на части Крымского моста, пострадавшего в результате теракта.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Движение транспорта на всем протяжении Крымского моста проходит в обычном режиме, за исключением участка, пострадавшего в результате теракта. Съемочная группа «Звезды» проехалась по мосту.

На кадрах видно, что автомобили проходят переправу по двум полосам, на высокой скорости, никаких заторов в движении нет, по всей трассе горят фонари наружного освещения.

Напомним, что ночью 18 июля вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что Крымский мост после технологических испытаний открыли для проезда в реверсивном режиме: машины на поврежденной части моста движутся по крайней правой полосе в направлении Тамань-Керчь.

Ранее сообщалось, что участок моста был разрушен в результате атаки двух надводных беспилотников ночью 17 июля, во время теракта погибла супружеская пара, их 14-летняя дочь в тяжелом состоянии была госпитализирована.

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