В стране и мире Движение транспорта на Крымском мосту временно перекрыто Ян Брацкий Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к повышенной бдительности, отметив сохранение опасности для Крымского моста. © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: На Крымском мосту временно перекрыто движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация». Водителей автомобилей, которые уже находятся в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ранее в Кремле призвали к повышенной бдительности в условиях сохранения опасности для Крымского моста. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил об обнаружении сотрудниками ФСБ следов взрывчатки на иностранном судне с украинской командой, которое следовало в Ростов-на-Дону. По данным на 15:52 (мск) движение по переправе восстановлено. Экспертное мнение и аналитика