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Движение транспорта на Крымском мосту временно перекрыто

Ян Брацкий
15:50 24.07.2023
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к повышенной бдительности, отметив сохранение опасности для Крымского моста.
Движение транспорта на Крымском мосту временно перекрыто
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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На Крымском мосту временно перекрыто движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Водителей автомобилей, которые уже находятся в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее в Кремле призвали к повышенной бдительности в условиях сохранения опасности для Крымского моста. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил об обнаружении сотрудниками ФСБ следов взрывчатки на иностранном судне с украинской командой, которое следовало в Ростов-на-Дону. По данным на 15:52 (мск) движение по переправе восстановлено.

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