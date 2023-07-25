Госдума отклонила поправку о поэтапном повышении нижней границы призывного возраста до 21 года

Депутаты одобрили другую поправку, согласно которой призывной возраст срочной службы с 1 января 2024 года будет составлять от 18 до 30 лет.

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Госдума проголосовала против поправки о поэтапном увеличении нижней границы призывного возраста до 21 года. Об этом стало известно из пленарного заседания, трансляция которого доступна на сайте нижней палаты парламента.

При этом призывной возраст будет расширен до границ в 18–30 лет с января следующего года.