Госдума приняла поправку о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку по повестке в военкомат

Также Госдума увеличила до 400 000 рублей штрафы за непредставление списков на учет в военкомат.

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Госдума приняла в третьем чтении поправку о штрафах за неявку граждан по повестке в военкомат без уважительной причины. Данная норма содержится в законопроекте об ужесточении ответственности в случае нарушения требований воинского учета.

Пока за такой проступок ст. 21.5 КоАП предусмотрен штраф от 500 до 3 тысяч рублей.

Также Госдума увеличила штрафы за непредставление списков на учет в военкомат. За это будут штрафовать на сумму до 400 000 рублей. «Старый» штраф за это же деяние составлял от 1 до 3 тысяч рублей. В поправке одобрили установление штрафа от 40 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 350 до 400 тысяч.