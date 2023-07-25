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Госдума в III чтении приняла поправки о запрете выезда из РФ со дня направления повестки военкомата

Андрей Аркадьев
15:21 25.07.2023
Также была принята поправка об увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке.
Госдума в III чтении приняла поправки о запрете выезда из РФ со дня направления повестки военкомата
© Фото: Кошелев Илья, news.ru, Global Look Press
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Госдума России в III чтении приняла поправки относительно запрета выезда из страны со дня направления гражданину повестки военкомата.

При рассмотрении в первом чтении законопроект предусматривал возможность поступления в мобилизационный резерв для россиян, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей. Ко второму чтению законопроект был существенно доработан, данная норма была исключена из документа.

Данная мера также будет применяться со дня получения повестки по месту работы или учебы россиянина.

Также депутаты отклонили поправку о поэтапном повышении нижней границы призывного возраста до 21 года, при этом поддержали расширение границ призывного возраста до 30 лет с января следующего года. Поправка предполагала поэтапный сдвиг возраста набора в армию на три года вверх. Предлагалось в дальнейшем призывать на службу граждан не в 18 - 27 лет, как сейчас, а в 21-30 лет.

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