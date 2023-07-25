Госдума в III чтении приняла поправку об увеличении возраста призыва на срочную военную службу до 30 лет

С 1 января 2024 года призывной возраст срочной службы будет от 18 до 30 лет.

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Государственная Дума России в III чтении приняла законопроект об увеличении максимального возраста призыва на срочную военную службу до 30 лет.

Кроме этого, Госдума увеличила в III чтении штрафы за непредставление списков учета в военные комиссариаты. Они будут составлять от 40 до 50 тысяч рублей (ранее от 1 до 3 тысяч), а для юридических лиц - от 350 до 400 тысяч рублей.

Также сообщается, что Государственная Дума приняла поправку о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку по повестке в военкомат.