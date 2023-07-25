Главного инженера, работавшего в ТЦ «Времена года», привезли в суд

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Главного инженера, работавшего в торговом центре «Времена года» в Москве, доставили в суд, где ему изберут меру пресечения. Соответствующие кадры оказались в распоряжении «Звезды».

Мужчина обвиняется в нарушении требований безопасности после гибели четырех человек в торговом центре. Таким образом, ему грозит до семи лет заключения.

В прошлую субботу, 22 июля, в торговом центре на Кутузовском проспекте произошел прорыв трубы с горячей водой. Кипяток начал разливаться по зданию, жертвами произошедшего стали четыре человека.

Причем позже появились данные, в момент ЧП система оповещения не сработала, также были проблемы с эвакуацией.