Главному инженеру частной компании предъявили обвинение по делу о прорыве трубы в ТЦ «Времена года»

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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Главному инженеру частной компании, осуществляющему трудовые функции по договору в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте, предъявлено обвинение по статье о нарушении требований безопасности после гибели четырех человек. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

«В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.», - отметили в ведомстве.

Главному инженеру по ч. 3 ст. 217 УК РФ грозит до 7 лет лишения свободы. В данный момент продолжается расследование уголовного дела.

Напомним, в минувшую субботу в ТЦ «Времена года» прорвало трубу с горячей водой. В результате погибли четыре человека.

Ранее стало известно, что система оповещения о ЧП в торговом центре не сработала, и посетители магазина полчаса ждали эвакуации. Об этом нашему телеканалу рассказала сотрудница торгового центра Влада Евдокимова.