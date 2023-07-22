Сотрудница ТЦ «Времена года» рассказала, что происходило после прорыва кипятка в центре

По словам сотрудницы ТЦ, она сама из новостей узнала о том, что происходит на нижнем этаже, поскольку никто в здании не оповещал посетителей и работников о случившемся.

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Сотрудница ТЦ «Времена года» Влада Евдокимова рассказала, что никто в здании не оповестил посетителей и работников о том, что в торговом центре прорвало трубу с горячей водой. По ее словам, она сама узнала об этом из новостей.

«Никто об этом не знал, то есть никакой огласки не было, я узнала об этом из новостей», - рассказала она.

Она сообщила, что находилась на третьем этаже, в то время как инцидент произошел на минус первом. Она увидела, как внизу пошел пар и потекла вода и решила не спускаться. Позже работники магазина покинули здание по сигналу сотрудников охраны.

Ранее сообщалось о четырех погибших в результате прорыва горячей воды в торговом центре «Времена года». Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о гибели трех человек.