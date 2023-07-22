Стало известно о четырех погибших в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте

Мэр Москвы Собянин подтвердил информацию еще о троих погибших в московском ТЦ «Времена года»

© Фото: ТРК «Звезда»

Стало известно еще о троих погибших после прорыва горячей воды в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве. Информацию подтвердил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Трагедия в ТЦ унесла жизни ещё троих человек. Соболезную родным и близким. Спасатели продолжают работать», - написал Собянин.

Ранее наш корреспондент показал кадры, где пострадавшим посетителям торгового центра оказывают медицинскую помощь. Многие из них получили сильнейшие ожоги стоп.