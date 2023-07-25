Украинский министр обороны пригрозил продолжать наносить удары по Крымскому мосту

© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Киев намерен продолжить наносить удары по Крыму и мосту через Керченский пролив. Об этом в интервью CNN заявил украинский министр обороны Алексей Резников.

По его словам, это «нормальная тактика». Алексей Резников назвал Крымский мост «законной целью» для киевского режима.

Напомним, 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотными аппаратами. Автодорожная часть моста была повреждена, а движение остановлено из-за совершенного киевским режимом теракта.

В результате террористического акта погибла супружеская пара из Белгорода. Их 14-летняя дочь получила ранения средней тяжести.

Напомним, накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал к повышенной бдительности. Он отметил сохранение опасности для Крымского моста.