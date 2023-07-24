В Кремле призвали к повышенной бдительности на фоне опасности для Крымского моста

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил это, комментируя обнаружение следов взрывчатки на украинском судне с зерном.

© Фото: Roman Denisov, Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к повышенной бдительности, отметив сохранение опасности для Крымского моста.

Песков отвечал на вопрос журналистов о том, стоит ли беспокоиться за Крымский мост в свете недавних заявлений Зеленского о желании наносить по нему новые удары. Кроме того, был упомянут и факт обнаружения ФСБ следов взрывчатки на иностранном судне с командой из граждан Украины, которое следовало в Ростов-на-Дону.

«Действительно, обнаруженные следы взрывчатки говорят о том, что опасность есть, и это требует постоянного уровня повышенной бдительности от нас», - заявил Дмитрий Песков.

Последнюю террористическую атаку на Крымский мост киевский режим совершил 17 июля в три часа ночи при помощи двух морских беспилотников.

В ее ходе погибла семейная пара, двигавшаяся по мосту, и пострадала 14-летняя девочка.