В Кремле призвали к повышенной бдительности на фоне опасности для Крымского моста
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к повышенной бдительности, отметив сохранение опасности для Крымского моста.
Песков отвечал на вопрос журналистов о том, стоит ли беспокоиться за Крымский мост в свете недавних заявлений Зеленского о желании наносить по нему новые удары. Кроме того, был упомянут и факт обнаружения ФСБ следов взрывчатки на иностранном судне с командой из граждан Украины, которое следовало в Ростов-на-Дону.
«Действительно, обнаруженные следы взрывчатки говорят о том, что опасность есть, и это требует постоянного уровня повышенной бдительности от нас», - заявил Дмитрий Песков.
Последнюю террористическую атаку на Крымский мост киевский режим совершил 17 июля в три часа ночи при помощи двух морских беспилотников.
В ее ходе погибла семейная пара, двигавшаяся по мосту, и пострадала 14-летняя девочка.