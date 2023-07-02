Во Франции задержаны 427 участников беспорядков

Как сообщается, ситуация в стране в ночь на воскресенье была спокойнее, чем в предыдущие.

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В ночь с субботы на воскресенье в Франции задержаны по меньшей мере 427 человек, 126 из них - в Париже и пригородах. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на министерство внутренних дел.

Массовые беспорядки во Франции продолжаются четвертый день. В Марселе минувшей ночью были ранены двое полицейских, в том числе один - в лицо в результате минометного обстрела.

Несмотря на это, ситуация в стране в ночь на воскресенье была спокойнее, чем в предыдущие, сообщает телеканал.

Для борьбы с погромщиками во Франции мобилизовали 45 000 полицейских и жандармов. Накануне глава Министерства экономики и финансов Брюно Ле Мэр сообщил, что протестующие и мародеры разграбили или сожгли не меньше десяти торговых центров, 200 крупных магазинов, а также 500 табачных лавок и банковских отделений.

В ночь на субботу были задержаны около тысячи человек. Как сообщалось, 79 сотрудников полиции получили ранения.

Массовые беспорядки во Франции начались после убийства полицейским 17-летнего подростка, который отказался подчиниться его требованиям, находясь за рулем автомобиля. Молодой человек по имени Наэль был похоронен в субботу в пригороде Парижа Нантере.