Не менее 200 магазинов и десяти ТЦ были разграблены в ходе беспорядков во Франции
Глава Министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что с начала массовых беспорядков в стране протестанты и мародеры разграбили или сожгли не менее десяти торговых центров, двухсот крупных магазинов, а также пятисот табачных лавок и банковских отделений.
По его словам, такие действия нарушителей являются «непростительными, невыразимыми и невыносимыми», передает его слова телеканал BFM TV. Министр заявил, что хочет восстановить порядок в стране, отметив, что правительство Пятой республики прорабатывает меры поддержки для пострадавших предприятий.
Согласно последнему отчету французского МВД, в ночь с пятницы на субботу в ходе протестов были арестованы более 1300 человек.
Ранее сообщалось, что во Франции в ходе массовых беспорядков в ночь с 30 июня на 1 июля сотрудники правоохранительных органов задержали 994 человека. Кроме того, местные СМИ передавали, что 79 сотрудников полиции получили ранения.