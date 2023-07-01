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Во Франции мобилизовали 45 000 жандармов для охраны порядка в ночь на 2 июля

Максим Крюков
21:32 01.07.2023
В Марселе и Лионе, где минувшей ночью была наиболее напряженная ситуация, будет сформировано по пять мобильных подразделений, состоящих из бойцов спецназа полиции и жандармерии.
Во Франции мобилизовали 45 000 жандармов для охраны порядка в ночь на 2 июля
© Фото: Евгений Полойко, РИА Новости
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Сорок пять тысяч полицейских и жандармов выйдут на улицы французских городов в ночь на воскресенье, 2 июля, чтобы следить за порядком. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел страны Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFMTV.

Министр отметил, что по всей республике будут привлечены все средства жандармерии, в том числе вертолеты, подчеркнув, что в Марселе и Лионе, где прошлой ночью случились наиболее крупные беспорядки, будет сформировано по пять мобильных подразделений, состоящих из бойцов спецназа полиции и жандармерии.

Кроме того, глава ведомства ранее сообщил, что средний возраст задержанных нарушителей правопорядка составляет 17 лет.

Сегодня министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что с начала массовых протестов в стране были разграблены или сожжены не менее десяти ТЦ, двухсот крупных магазинов, а также пятисот табачных лавок и банковских отделений. По его словам, такие действия протестантов и мародеров являются «непростительными, невыразимыми и невыносимыми»

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