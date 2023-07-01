В ходе массовых протестов во Франции задержали около тысячи человек

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Во Франции в ходе массовых беспорядков в ночь с 30 июня на 1 июля сотрудники правоохранительных органов задержали почти тысячу человек.

«По новым данным Министерства внутренних дел, 994 человека были задержаны в ночь с пятницы на субботу в ходе беспорядков», - передает RT сообщение телеканала BFMTV.

Кроме того, к настоящему моменту стало известно о 79 правоохранителях, которые получили ранения различной степени тяжести.

Этим утром сообщалось, что во Франции стражи порядка задержали 471 человека. Мэр Марселя заявил, что в городе сохраняется сложная обстановка, отметив, что сцены грабежа и насилия в Марселе неприемлемы.

Ранее национальная команда Франции по футболу призвала молодежь прекратить насилие. Акции протеста названы в опубликованном тексте выражением народного гнева, суть которого можно понять, но форму которого нельзя оправдать.