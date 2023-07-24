В разных районах Москвы прозвучали звуки взрывов

Информация о пострадавших и возможных повреждениях пока не поступала.

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Жители нескольких районов на юго-западе и юге Москвы сообщили о звуках взрывов. Возможно, речь идет об атаке беспилотных летательных аппаратов.

Как передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, на одном из мест предполагаемого удара были обнаружены осколки беспилотника. В настоящее время точная информация уточняется. Данные о пострадавших и возможных повреждениях пока не поступали.

В начале июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил подробности атаки украинских беспилоников, которые были замечены в Новой Москве и Московской области. Все вражеские БПЛА были уничтожены силами противовоздушной обороны, никто не пострадал.

В МИД РФ заявили, что атака беспилотных летательных аппаратов на столицу была бы невозможна без помощи киевскому режиму со стороны Соединенных Штатов Америки и НАТО. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что действия Вашингтона и его сателлитов делают их соучастниками организованных Киевом терактов.