В экстренных службах сообщили о попавшем в высотку в Москве БПЛА

Также сообщается, что осколки другого беспилотника были обнаружены на Комсомольском проспекте.

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Беспилотный летательный аппарат попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Ранее информагентство сообщило, что на Комсомольском проспекте в Москве обнаружили осколки беспилотника. На месте ЧП работают сотрудники оперативных служб.

Напомним, сегодня утром жители нескольких районов на юго-западе и юге столицы сообщили о звуках взрывов. Информация о пострадавших и каких-либо повреждениях не поступала.