Собянин сообщил об ударах беспилотников по двум нежилым зданиям в Москве

Серьезных разрушений и пострадавших нет, уточнил мэр в Telegram-канале.

© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около четырех часов утра 24 июля в столице беспилотники атаковали два нежилых здания. Серьезных разрушений и пострадавших нет, уточнил мэр в Telegram-канале.

Все оперативные службы работают на месте.

Ранее жители нескольких районов на юго-западе и юге Москвы сообщили о звуках взрывов. На одном из мест предполагаемого удара были обнаружены осколки беспилотника.

Беспилотный летательный аппарат попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева в Москве, передавал ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Кроме того, осколки дрона нашли на Комсомольском проспекте.

Движение по Комсомольскому проспекту в сторону области перекрыто, сообщил столичный Департамент транспорта.