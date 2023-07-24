В Белом доме заявили, что США не поддерживают атаки Киева вглубь России

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В Вашингтоне не поддерживают атаки украинских боевиков внутри России, заверила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Так она прокомментировала последнюю попытку украинских дронов атаковать Москву утром 24 июля, сообщает РИА Новости.

Жан-Пьер на брифинге напомнила, что представители США уже «ясно давали понять», что в целом не поддерживают атаки внутри России. В то же время представитель Белого дома отнесла Крым к территории Украины.

Жан-Пьер возложила ответственность за конфликт на Украине на Москву. По ее словам, Россия могла бы быстро завершить его, если бы отвела свои войска.

По данным Минобороны России, в понедельник 14 БПЛА были обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы. 11 из них упали в Черном море, еще 3 - на территории полуострова. Кроме того, утром 24 июля была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотниками по объектам в Москве, сообщили в министерстве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что опасность для Крымского моста сохраняется, поэтому требуется повышенная бдительность.