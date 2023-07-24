МО РФ: пресечена попытка Киева осуществить атаку 17 БПЛА по объектам на территории Крыма

В результате пресеченной террористической атаки никто не пострадал.

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В понедельник ночью была пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку при помощи 17 беспилотников по объектам в Крыму. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Отмечается, что 14 БПЛА подавили средствами радиоэлектронной борьбы. 11 беспилотников потерпели крушение в Черном море. Еще 3 аппарата упали на территории полуострова.

Также средствами противовоздушной обороны уничтожены 3 БПЛА. В результате атаки пострадавших нет.

Напомним, ранее в Минобороны России сообщили о пресеченной атаке украинских БПЛА по Москве. Два беспилотника подавили средствами РЭБ.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.