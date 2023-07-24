Путин объяснил, почему зерновая сделка потеряла смысл

Так называемую черноморскую инициативу беззастенчиво использовали для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, который вывозил и перепродавал зерно с Украины, отметил президент.

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Президент России Владимир Путин объяснил, почему продление зерновой сделки стало бессмысленным. Об этом он написал в своей статье для африканских СМИ «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего».

Президент отметил, что эта инициатива изначально была задумана для обеспечения мировой продовольственной безопасности, снижения угроз голода и помощи беднейшим странам Африки, Азии и Латинской Америки. Ради этого Москва взяла на себя соответствующие обязательства.

Но в итоге зерновую сделку использовали лишь для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, который вывозил и перепродавал зерно с Украины, отметил Путин. Хотя на Западе все это подавали как заботу и благо для Африки.

Путин указал, что почти за год действия так называемой черноморской инициативы с Украины вывезли в общей сложности 32,8 млн тонн грузов. Больше 70% из них отправилось в страны с доходами выше среднего, в том числе Европейский союз. А в Эфиопию, Судан, Сомали, Йемен и Афганистан отправилось меньше 3% от этого объема.

В то же время российский экспорт зерна и удобрений на мировые рынки не был выведен из-под санкций, даже в ситуации, когда речь идет о сугубо гуманитарных акциях, на которые вообще не должны распространяться санкции.

Таким образом, дальнейшее выполнение зерновой сделки утратило смысл, потому что она не оправдала своего гуманитарного предназначения, подчеркнул Путин. Однако Россия может заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, сообщил президент. Глава государства указал, что в 2022 году РФ экспортировала в Африку 11,5 млн тонн зерновых, а за первые шесть месяцев 2023 года - еще почти 10 млн тонн.