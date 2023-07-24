Путин: Россия, несмотря на санкции, продолжит энергично работать над поставками в Африку зерна и удобрений

Президент Владимир Путин отметил, что Россия продолжит динамично развивать всю палитру экономических связей с Африкой.

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Несмотря на ограничительные меры, Россия продолжит энергично работать над поставками в страны Африки зерна, продовольствия и удобрений. Об этом говорится в статье президента РФ Владимира Путина «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», опубликованной на сайте Кремля в преддверии саммита Россия-Африка, а также Экономического и гуманитарного форума Россия-Африка, которые пройдут 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

«Мы высоко ценим и продолжим динамично развивать всю палитру экономических связей с Африкой - и с отдельными государствами, и с региональными интеграционными объединениями, и, конечно же, с Африканским союзом», - заявил глава государства.

Кроме того, российский лидер отметил, что Москва приветствует формирование Африканской континентальной зоны свободной торговли.

«Настроены также на активизацию сотрудничества и с другими региональными объединениями континента», - говорится в публикации.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия прорабатывает новые маршруты для экспорта зерна в связи с осложнением ситуации в Черном море после выхода из зерновой сделки. Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин подчеркнул, что Москва ведет диалог с Африкой по этой теме.