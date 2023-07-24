Путин назвал количество зерна, экспортированного с Украины за год

Президент Владимир Путин заявил, что за почти год в рамках зерновой сделки из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 миллиона тонн грузов.

© Фото: Nikolay Titov, Global Look Press

В рамках зерновой сделки, действие которой продолжалось почти год, из украинских портов было вывезено 32,8 миллиона тонн грузов, из них более 70% ушло в государства с хорошими доходами, в том числе Европейский союз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего».

«За почти год в рамках "сделки" из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70% поступило в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая Евросоюз», - говорится в публикации, которая была опубликована на сайте Кремля.

В то же самое время глава государства отметил, что на долю таких стран, как Эфиопия, Судан и Сомали, а также Йемен и Афганистан, пришлось менее трех процентов от общего объема продовольствия, что составляет менее одного миллиона тонн.

Российский лидер также отметил, что несмотря на санкции, Россия продолжит энергично работать над поставками в страны Африки зерна, продовольствия и удобрений. По словам Владимира Путина, Москва продолжит динамично развивать всю палитру экономических связей со странами африканского континента.

Ранее глава Российского государства заявил, что РФ способна заменить украинское зерно на мировом рынке. Он подчеркнул, что доля России на мировом рынке зерна в четыре раза больше доли Украины, что свидетельствует о колоссальном вкладе РФ в глобальную продовольственную безопасность.