В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин назвал количество зерна, экспортированного с Украины за год

Максим Крюков
00:56 24.07.2023
Президент Владимир Путин заявил, что за почти год в рамках зерновой сделки из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 миллиона тонн грузов.
Путин назвал количество зерна, экспортированного с Украины за год
© Фото: Nikolay Titov, Global Look Press
Читайте нас на:

В рамках зерновой сделки, действие которой продолжалось почти год, из украинских портов было вывезено 32,8 миллиона тонн грузов, из них более 70% ушло в государства с хорошими доходами, в том числе Европейский союз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего».

«За почти год в рамках "сделки" из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70% поступило в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая Евросоюз», - говорится в публикации, которая была опубликована на сайте Кремля.

В то же самое время глава государства отметил, что на долю таких стран, как Эфиопия, Судан и Сомали, а также Йемен и Афганистан, пришлось менее трех процентов от общего объема продовольствия, что составляет менее одного миллиона тонн.

Российский лидер также отметил, что несмотря на санкции, Россия продолжит энергично работать над поставками в страны Африки зерна, продовольствия и удобрений. По словам Владимира Путина, Москва продолжит динамично развивать всю палитру экономических связей со странами африканского континента.

Ранее глава Российского государства заявил, что РФ способна заменить украинское зерно на мировом рынке. Он подчеркнул, что доля России на мировом рынке зерна в четыре раза больше доли Украины, что свидетельствует о колоссальном вкладе РФ в глобальную продовольственную безопасность.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:06 В стране и мире
Журналисты Египта призвали ООН расследовать гибель военкора Журавлева
20:24 В стране и мире
Экс-министр обороны Греции Камменос: пожар на Родосе не потушить без российских Бе-200
20:05 В стране и мире
WSJ: Никсон предсказал конфликт на Украине в письме Клинтону
19:41 В стране и мире
Блинкен назвал сроки поставок Киеву истребителей F-16
15:52 В стране и мире
Видео
Путин и Лукашенко попали на свадебную церемонию во время поездки в Кронштадт
Популярное
New York Post: Байден заявлял в 1991 году, что не доживет до 2020-го
Видео
Погода помешала Путину посетить Североморск
Видео
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в Москву
Видео
Путин рассказал, как «ругался» с главой Минтранса Савельевым из-за западных самолетов
Видео
В МО РФ сообщили об ударе возмездия по объектам в районе Одессы
Видео
Большой десантный корабль ВМФ РФ возобновил работу на Керченской переправе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.