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О продовольствии, мире и партнерстве: Путин написал статью для африканских СМИ перед саммитом в Санкт-Петербурге

Владимир Рубанов
01:18 24.07.2023
В статье говорится о развитии российско-африканских отношений и приоритетных направлениях сотрудничества.
О продовольствии, мире и партнерстве: Путин написал статью для африканских СМИ перед саммитом в Санкт-Петербурге
© Фото: Alexander Kazakov Kremlin Pool Globallookpress
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Президент России Владимир Путин перед форумом Россия-Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля, написал для ведущих изданий африканского континента большую статью. В ней говорится о развитии российско-африканских отношений и приоритетных направлениях сотрудничества. Текст размещен на сайте Кремля на русском и еще шести языках.

В статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» говорится о давних связях Москвы и африканского континента, уважении к суверенитету государств Африки, их традициям и ценностям, о созидательном и доверительном характере партнерства России и африканских стран.

Президент указал на важность связей между РФ и африканскими странами в условиях нестабильности в мире, когда углубляются застарелые конфликты и появляются новые вызовы. Путин подчеркнул, что Москва выступает за предоставление государствам Африки достойного места в структурах, определяющих судьбы мира, включая Совбез ООН и «Большую двадцатку».

Путин в статье еще раз возвращается к зерновой сделке и к мотивам, по которым Россия вышла из этой инициативы. Президент подчеркнул, что зерновая сделка была использована исключительно для обогащения американского и европейского бизнеса, вывозившего зерно с Украины. Российский лидер заверил, что Москва будет и дальше энергично работать над организацией поставок в Африку зерна, продовольствия и удобрений, несмотря на санкции.

Ограничения со стороны ряда Западных стран затрудняют экспорт продовольствия в развивающиеся страны, усложняют транспортную логистику, страхование и проводку банковских платежей, отметил Путин. Но несмотря на это, в 2022 году Россия экспортировала в Африку 11,5 млн тонн зерновых, а за первые полгода 2023-го - еще почти 10 млн тонн. В этом году наша страна снова ждет рекордный урожай и готова заменить выпавшее украинское зерно бесплатно или на коммерческой основе.

Путин подчеркнул важность гуманитарных связей между Россией и странами Африки. Сейчас в нашей стране учится порядка 35 тысяч студентов с континента, из них свыше шести тысяч - за счет российских стипендий, отметил глава государства. Причем ежегодно число этих стипендий увеличивается.

Президент пригласил молодежь из африканских стран на Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет в марте 2024 года в Сочи. Туда приедут больше 20 тысяч человек из более чем 180 стран мира для неформального, дружеского, открытого диалога, свободного от идеологических и политических барьеров, расовых и религиозных предрассудков, указал Путин.

В заключение президент России подчеркнул значение предстоящего второго саммита Россия-Африка. По его итогам будет принята декларация, утвержден план действий Форума партнерства между страной и континентом до 2026 года.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США пытаются сорвать саммит Россия-Африка. По его словам, Вашингтон отговаривает африканские делегации от участия в предстоящем форуме.

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