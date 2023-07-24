ФСБ нашла следы взрывчатки в иностранном сухогрузе, следовавшем в Ростов-на-Дону

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В субботу, 22 июля, в трюме иностранного сухогруза, который следовал из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерна, нашли следы взрывчатки. Об этом сообщили в ФСБ России. Также обнаружены признаки стороннего вмешательства в конструктивные части судна.

В ведомстве отметили, что в мае этого года сухогруз был в украинском порту Килия, а в июле в турецком порту Тузла полностью сменилась команда судна. Она состояла из двенадцати украинских граждан.

Это, по данным ФСБ, свидетельствует о том, что сухогруз мог доставлять взрывчатку на Украину. Судну запретили проход через Керченский пролив. Оно должно убыть за пределы территориального моря России.

Напомним, ранее заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета безопасности заявил, что в украинских портах находятся украинские военные. По его словам, там у боевиков есть возможность пополнять свои запасы западным оружием.

Дмитрий Полянский отметил, что за время действия зерновой сделки киевский режим накопил под ее прикрытием значительные военно-промышленные, топливные, складские мощности в районах своих черноморских портов.