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США и их союзники пытаются помешать проведению второго саммита Россия-Африка, который должен пройти в Санкт-Петербурге в конце июля текущего года. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Соединенные Штаты и их «вассалы» прилагают все усилия, чтобы добиться международной изоляции нашей страны. Они отговаривают африканские делегация от участия в предстоящем саммите.

«Попытки помешать нашему сотрудничеству с государствами Глобального Юга и Востока будут продолжаться, но их успех далеко не гарантирован. Наше главное отличие от западников в том, что мы никогда не учим зарубежных партнеров, как им жить», - отметил глава МИД России в интервью газете «Аргументы и факты».

Напомним, ранее заместитель главы МИД России Михаил Богданов уже заявлял, что США пытаются сорвать проведение саммита Россия - Африка, оказывая беспрецедентное давление на африканские страны. По его словам, Запад угрожает санкциями, прекращением финансовой и гуманитарной помощи. Помимо этого, Соединенные Штаты с союзниками ежедневно фабрикуют обвинения против России в «грядущем голоде», повышении цен на топливо, зерно и удобрения.

В феврале этого года евродепутаты от Польши, Эстонии и Финляндии предложили главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю приостановить финансирование ЮАР из-за позиции республики по отношению к официальной Москве. Инициаторы идеи напомнили о недавнем визите главы МИД РФ Сергея Лаврова в Африку и грядущих совместных учениях России, ЮАР и Китая.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил ЮАР с визитом 23 января. На переговорах с южноафриканской коллегой Наледи Пандор глава российской дипломатии обсудил широкий спектр вопросов, в том числе подготовку ко второму саммиту и экономическому форуму Россия - Африка, который состоится в Санкт-Петербурге в конце июля.