В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров: США пытаются сорвать саммит Россия-Африка

Сергей Лебедев
00:45 04.04.2023
Министр иностранных дел отметил, что на Западе всячески пытаются добиться международной изоляции РФ.
Лавров: США пытаются сорвать саммит Россия-Африка
© Фото: Cao Yang, XinHua, GlobalLookPress
Читайте нас на:

США и их союзники пытаются помешать проведению второго саммита Россия-Африка, который должен пройти в Санкт-Петербурге в конце июля текущего года. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Соединенные Штаты и их «вассалы» прилагают все усилия, чтобы добиться международной изоляции нашей страны. Они отговаривают африканские делегация от участия в предстоящем саммите.

«Попытки помешать нашему сотрудничеству с государствами Глобального Юга и Востока будут продолжаться, но их успех далеко не гарантирован. Наше главное отличие от западников в том, что мы никогда не учим зарубежных партнеров, как им жить», - отметил глава МИД России в интервью газете «Аргументы и факты».

Напомним, ранее заместитель главы МИД России Михаил Богданов уже заявлял, что США пытаются сорвать проведение саммита Россия - Африка, оказывая беспрецедентное давление на африканские страны. По его словам, Запад угрожает санкциями, прекращением финансовой и гуманитарной помощи. Помимо этого, Соединенные Штаты с союзниками ежедневно фабрикуют обвинения против России в «грядущем голоде», повышении цен на топливо, зерно и удобрения.

В феврале этого года евродепутаты от Польши, Эстонии и Финляндии предложили главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю приостановить финансирование ЮАР из-за позиции республики по отношению к официальной Москве. Инициаторы идеи напомнили о недавнем визите главы МИД РФ Сергея Лаврова в Африку и грядущих совместных учениях России, ЮАР и Китая.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил ЮАР с визитом 23 января. На переговорах с южноафриканской коллегой Наледи Пандор глава российской дипломатии обсудил широкий спектр вопросов, в том числе подготовку ко второму саммиту и экономическому форуму Россия - Африка, который состоится в Санкт-Петербурге в конце июля. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:30 В стране и мире
Видео
Путин посмертно наградил Владлена Татарского орденом Мужества
18:34 Армия
Видео
Опубликованы кадры уничтожения украинского склада боеприпасов в зоне спецоперации
17:19 В стране и мире
Запущена процедура передачи Софии Сапеги из Белоруссии в Россию
16:50 В стране и мире
Kyodo: Китай впервые за 60 лет поменял позицию по Курилам
16:16 В стране и мире
Володин заявил, что Госдума готовит поправки, запрещающие деятельность МУС в России
Популярное
Получивший гражданство Армении Галустян заявил, что «не свалит» из России
Видео
Пилот погиб при крушении легкомоторного самолета в Волгоградской области
Видео
Военный эксперт Насонов: военкора Татарского могли подорвать с помощью датчика или SIM-карты
ТАСС: Костомаров остается в реанимации, но просится домой
Видео
Полет машины футболиста Кьюина в спортзал попал на видео
Британские астрономы обнаружили одну из крупнейших черных дыр
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.