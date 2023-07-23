Журналисты Египта призвали ООН расследовать гибель военкора Журавлева
Профсоюз журналистов Египта осудил убийство российского военного корреспондента Ростислава Журавлева.
© Фото: Кирилл Зыков РИА Новости
Синдикат (профсоюз) журналистов Египта выступил с призывом к ООН расследовать гибель военного корреспондента Ростислава Журавлева. Об этом сообщил глава организации Халед аль-Бальши.
«Призываю ООН провести расследование этого преступления, осуждаемого всеми международными законами», - цитирует его РИА Новости.
По его словам, синдикат осуждает убийство журналиста.
Ранее на случившееся отреагировали в ООН, выразив соболезнования по поводу смерти военкора. Ростислав Журавлев погиб в зоне спецоперации при украинском обстреле, он будет посмертно награжден орденом «За заслуги перед Запорожской областью».