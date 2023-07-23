В стране и мире Журналисты Египта призвали ООН расследовать гибель военкора Журавлева Анастасия Бобылева Профсоюз журналистов Египта осудил убийство российского военного корреспондента Ростислава Журавлева. © Фото: Кирилл Зыков РИА Новости Читайте нас на: Синдикат (профсоюз) журналистов Египта выступил с призывом к ООН расследовать гибель военного корреспондента Ростислава Журавлева. Об этом сообщил глава организации Халед аль-Бальши. «Призываю ООН провести расследование этого преступления, осуждаемого всеми международными законами», - цитирует его РИА Новости. По его словам, синдикат осуждает убийство журналиста. Ранее на случившееся отреагировали в ООН, выразив соболезнования по поводу смерти военкора. Ростислав Журавлев погиб в зоне спецоперации при украинском обстреле, он будет посмертно награжден орденом «За заслуги перед Запорожской областью». Экспертное мнение и аналитика