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Журналисты Египта призвали ООН расследовать гибель военкора Журавлева

Анастасия Бобылева
21:06 23.07.2023
Профсоюз журналистов Египта осудил убийство российского военного корреспондента Ростислава Журавлева.
Журналисты Египта призвали ООН расследовать гибель военкора Журавлева
© Фото: Кирилл Зыков РИА Новости
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Синдикат (профсоюз) журналистов Египта выступил с призывом к ООН расследовать гибель военного корреспондента Ростислава Журавлева. Об этом сообщил глава организации Халед аль-Бальши.

«Призываю ООН провести расследование этого преступления, осуждаемого всеми международными законами», - цитирует его РИА Новости.

По его словам, синдикат осуждает убийство журналиста.

Ранее на случившееся отреагировали в ООН, выразив соболезнования по поводу смерти военкора. Ростислав Журавлев погиб в зоне спецоперации при украинском обстреле, он будет посмертно награжден орденом «За заслуги перед Запорожской областью».

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