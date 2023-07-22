В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Военкор Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне спецоперации

Вероника Волосунова
14:11 22.07.2023
В результате обстрела украинских боевиков ранения также получил фотокорреспондент РИА Новости и, по предварительным данным, корреспондент «Известий».
Военкор Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне спецоперации
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
Читайте нас на:

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции. Сообщили в агентстве.

Отмечается, что фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский был ранен. Группа журналистов попала под обстрел в районе населенного пункта Пятихатки.

Ранения также получил корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков. У Польшакова зафиксированы четыре осколочных ранения, у Шикова - осколки в мягких тканях и небольшой перелом тазобедренных костей.

Глава Союза журналистов России выразил соболезнования близким и коллегам Журавлева.

В начале апреля при теракте в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский. Взорвалась подаренная ему статуэтка. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:30 Армия
Видео
Минобороны сообщило, что военкор Ростислав Журавлев погиб при разрыве кассетного суббоеприпаса
13:05 В стране и мире
Белгородский суд отправил под домашний арест бывшего вице-губернатора Полежаева
11:48 В стране и мире
Глава Крыма Аксенов сообщил о попытке налета украинских БПЛА на инфраструктурe полуострова
08:20 Армия
Видео
Бойцы ЮВО прошли огневую подготовку в тылу спецоперации
11:11 В стране и мире
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
Популярное
Видео
Погода помешала Путину посетить Североморск
Видео
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в Москву
Видео
Путин рассказал, как «ругался» с главой Минтранса Савельевым из-за западных самолетов
Видео
В МО РФ сообщили об ударе возмездия по объектам в районе Одессы
Видео
Большой десантный корабль ВМФ РФ возобновил работу на Керченской переправе
Daily Mail: Джокович заплатит $8 тысяч за «злоупотребление ракеткой» в финале Уимблдона
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.