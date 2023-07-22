Военкор Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне спецоперации

В результате обстрела украинских боевиков ранения также получил фотокорреспондент РИА Новости и, по предварительным данным, корреспондент «Известий».

© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции. Сообщили в агентстве.

Отмечается, что фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский был ранен. Группа журналистов попала под обстрел в районе населенного пункта Пятихатки.

Ранения также получил корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков. У Польшакова зафиксированы четыре осколочных ранения, у Шикова - осколки в мягких тканях и небольшой перелом тазобедренных костей.

Глава Союза журналистов России выразил соболезнования близким и коллегам Журавлева.

В начале апреля при теракте в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский. Взорвалась подаренная ему статуэтка.