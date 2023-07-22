В ООН выразили соболезнования по поводу смерти военкора Журавлева
Представитель ООН Стефан Дюжаррик выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшего в зоне спецоперации военкора Ростислава Журавлева.
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Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик выразил сожаления от лица организации по поводу смерти военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева.
«Мы сожалеем в связи с гибелью еще одного журналиста на этой войне. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и коллегам», - приводят слова Дюжарикка РИА Новости.
Ранее стало известно, что люди начали приносить цветы к стихийному мемориалу в память о погибшем военкоре у здания «России сегодня» на Зубовском бульваре. Коллега журналиста Дмитрий Горностаев назвал его гибель трагедией и настоящим преступлением.