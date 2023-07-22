Депутат Хинштейн показал фото из коттеджа в Истре, откуда мужчина вел стрельбу

На опубликованных кадрах видны многочисленные повреждения в доме.

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Глава Комитета по информационной политике Госдумы РФ Александр Хинштейн показал фотографии из коттеджа, который в субботу 22 июля захватил мужчина. На опубликованных кадрах видны многочисленные повреждения внутри дома.

Как уточнил Хинштейн, штурм силовикам усложняла большая площадь дома - 2,1 тысячи квадратных метров. Как ранее рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева, коттедж был выставлен на продажу за 1 миллиард рублей.

По последним данным, преступник был ликвидирован. Рядом с ним были обнаружены 2 автомата, охотничий карабин «Сайга», гранаты, боеприпасы и зажигательные смеси.

Как рассказали в МВД, прибыв на место происшествия, силовики попытались вступить в переговоры с занявшим дом мужчиной, однако он игнорировал призывы сдаться и продолжал стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. В результате полиция решила провести силовое задержание.