Силовики начали штурм захваченного мужчиной коттеджа в Истре

Сейчас на месте находятся полиция, сотрудники ФБР, а также автомобиль СК РФ.

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сотрудники силовых структур начали штурм коттеджа в Истре, который захватил неизвестный вооруженный мужчина. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

«Сотрудники СОБР штурмуют домовладение, в котором забаррикадировался злоумышленник. Используется газ», - пишет она.

По словам Витушевой, дом был выставлен на продажу за миллиард рублей. Хозяйка дома рассказала, что не знает преступника, а сама находится за границей.

Ранее сообщалось, что в районе коттеджа возобновилась стрельба, звуки стали интенсивнее. «Звезда» опубликовала кадры с места событий.