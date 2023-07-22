112: Захвативший коттедж в Истре мужчина ликвидирован при задержании

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Вооруженный мужчина, который захватил коттедж и подмосковной Истре, был ликвидирован при задержании. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На данный момент силовые структуры официально не подтвердили ликвидацию преступника. Напомним, что полицейская операция, в ходе которой пытались задержать злоумышленника, сопровождалась звуками выстрелов и взрывов.

Инцидент произошел утром 23 июля. Вооруженный автоматом мужчина ворвался в здание и захватил заложников. Известно, что в ходе штурма силовики применили газ.